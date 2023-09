Sono tutti sconvolti ed addolorati per la perdita improvvisa e prematura di Ilaria Lattanzi, la 31enne deceduta poco dopo le nozze nell’Hospice con il suo amore Pierpaolo. Avevano capito che purtroppo il brutto male si era diffuso e non c’era più nulla da fare.

In queste ore sono davvero tanti messaggi che parenti, amici e conoscenti stanno pubblicando sui social per la giovane donna. Un suo collega in un’intervista con Il Resto del Carlino, ha spiegato cosa è successo. Ha detto:

Era una persona splendida, su questo non ci sono dubbi. Ha combattuto la malattia con una forza incredibile, ha sempre dimostrato un coraggio fuori dal comune, aveva reagito come una leonessa. Basta pensare che era lei a consolare gli altri, faceva coraggio a quanti le stavano attorno e le volevano bene. Diceva: ‘Dovete essere forti!’ Era bella Ilaria, anzi, era splendida. Non riusciamo ancora a crederci che non ci sia più.

Sposarsi era un suo grandissimo desiderio, avrebbero dovuto celebrare le nozze l’anno prossimo ma, quando ha capito che non ce l’avrebbe fatta ha deciso di anticipare e di sposarsi dentro l’ospedale. Non doveva andare così, non doveva andare via a 30 anni. Negli ultimi giorni lottava ancora, ha lottato fino all’ultimo respiro. Finché ha avuto le forze, ha sempre detto che sarebbe voluta tornare a lavorare. Ilaria di difetti non ne aveva, era perfetta!

Il brutto male che ha portato al decesso di Ilaria Lattanzi

Ilaria aveva 31 anni e purtroppo è deceduta nei giorni scorsi, a causa di un brutto male, che non le ha lasciato scampo. Lo ha scoperto lo scorso anno ed i medici l’hanno sottoposta ad un primo intervento.

Poco dopo l’hanno sottoposta ad un altro, ma si sono presto resi conto che la malattia si era ormai diffusa. Non potevano fare più nulla per salvarla.

Così meno di un mese fa, hanno deciso per lei in un ricovero all’Hospice ed è qui che hanno deciso di celebrare le sue tanto sognate nozze. Tuttavia, pochi giorni dopo la giovane ha perso la vita.