Ileana Todesco è morta. Purtroppo la turista di 41 anni che è caduta mentre si trovava a fare un’escursione alle Marmitte dei Giganti, in valle Antigorio, in alta val Ossola. Purtroppo per lei non c’è stato niente da fare. A causa delle ferite gravi riportate durante l’incidente, la 41enne è deceduta.

Ileana, originaria di Cadrezzate, comune in provincia di Varese, in Lombardia, si trovava, nel pomeriggio del 17 agosto 2021, alle Marmitte dei Giganti, in valle Antigorio, in alta val Ossola. quando improvvisamente è caduta in acqua.

La morte è avvenuta all’Ospedale le Molinette di Torino, dove i soccorritori del 118 l’avevano trasportata in codice rosso dopo il terribile incidente. Subito i medici hanno capito che le ferite riportate durante la caduta nel torrente erano molto gravi e purtroppo la 41enne non ce l’ha fatta.

Il terribile incidente ha avuto luogo martedì 17 agosto 2021. La donna, residente a Cadrezzate, nel Varesotto, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine intervenute insieme al 118, stava camminando lungo le creste sulle rive del fiume Toce.

Testimoni raccontano che improvvisamente la donna è caduta in acqua. Tutti i presenti hanno fatto in modo di aiutarla ad uscire, ma la donna aveva sbattuto la testa cadendo e aveva presto perso i sensi.

Ileana Todesco morta: fatale probabilmente le lesioni dopo aver sbattuto la testa

La ferita alla testa provocata dalla caduta e che le ha fatto perdere i sensi era molto profonda. E secondo i medici la causa della morte della donna di 41 anni potrebbe essere questa.

Famigliari, amici e conoscenti sono distrutti dal dolore. E nella sua città il sindaco di Cadrezzate con Osmate Christian Robustellini parla di una tragedia immane:

Ci stringiamo attorno alla mamma, al papà e alla sorella che stanno vivendo questo dramma.

La famiglia è molto conosciuta in città, per il suo impegno sociale e nella parrocchia. E anche le campane della chiesa di Cadrezzate hanno suonato a lutto dopo la morte di Ileana per ricordare la giovane donna.