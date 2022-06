Le persone non hanno ancora dimenticato quanto accaduto alla Robb Elementary School di Uvalde, in Texas, lo scorso 24 maggio. Probabilmente non lo dimenticheranno mai, soprattutto quelle che erano presenti o vicine al luogo della drammatica strage. Tra queste c’è anche la piccola Illiana, che ha avuto un attacco di cuore quando ha scoperto che la sua amica del cuore era morta nella sparatoria.

Quanto capitato nella cittadina di Uvalde, in Texas, lo scorso 23 maggio, può essere considerato come uno degli eventi più drammatici degli ultimi anni non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo.

Salvador Ramos, 18 anni, quel pomeriggio ha ucciso la nonna e poi è entrato, armato fino ai denti, nei corridoio e nelle aule della Robb Elementary School.

Il ragazzo ha sparato all’impazzata, uccidendo 21 persone: 19 bambini e 2 maestre. Dopodiché è stato neutralizzato ed ucciso da una guardia intervenuta.

Tra le tante storie legate a questa tragedia assoluta, a commuovere particolarmente era stata quella della piccolo Amerie.

La bimba, super coraggiosa fino alla fine, durante l’agguato aveva trovato un telefono e aveva cercato di contattare il 911. Proprio in quel momento, però, il killer l’ha notata e l’ha freddata senza battere ciglio.

Il dolore della piccola Illiana

Più fortunata, invece, è stata la piccola Illiana Treviño. Lei era in classe come Amerie in quel momento ma il destino ha voluto che riuscisse a salvarsi.

Tornata a casa, visibilmente scossa, ha scoperto che la sua amica del cuore era morta da una foto mandata in onda dal telegiornale che stava facendo un servizio sulle vittime della sparatoria.

Un dolore grandissimo quello della 11enne, che è diventato tragedia nel momento in cui ha deciso di portare un orsetto di peluche sulla tomba di Amerie.

La piccola ha avuto un malore, riconducibile ad un infarto, che ha costretto la madre a chiamare i soccorsi e farla ricoverare d’urgenza.

La bimba, che secondo i medici che la stanno curando soffre di disturbo da stress post traumatico, è tutt’altro che fuori pericolo e tutti hanno paura che l’evento possa ricapitare di nuovo.

La madre Jessica Treviño ha detto che Illiana era molto legata ad Amerie, perché la proteggeva sempre dai bulli e non la lasciava mai da sola.