La triste storia della scomparsa della piccola Imogen Lennon, nelle ultime ore, sta facendo il giro del mondo. Una bambina di soli 5 anni che ha perso la vita, davanti agli occhi della sua mamma, mentre mangiava il suo snack preferito.

Le due si trovavano in auto e stavano tornando a casa, dopo una lezione di nuoto. Imogen Lennon stava mangiando il suo snack preferito, quando un boccone le è andato di traverso. La sua mamma non è riuscita a fare nulla. In poco tempo, la bambina di 5 anni è morta soffocata davanti ai suoi occhi.

Un hot dog post lezione, per ridarle energia, mentre tornavano a casa. Samantha, questo il nome della madre, stava guidando e la sua bambina era regolarmente seduta nel sedile posteriore. Quando si è resa conto di cosa stava accadendo, la donna ha subito fermato l’auto ed ha cercato di soccorrere la bambina, mentre cercava di contattare i servizi di emergenza.

Tuttavia, non c’era un’ambulanza vicina al punto indicato e gli operatori sanitari sarebbero arrivati troppo tardi.

Nella totale agitazione, la donna è risalita in macchina ed ha iniziato a guidare, sperando di raggiungere in tempo l’ospedale. A nulla è servita la sua disperata corsa, la sua bambina si è spenta per sempre.

A raccontare quanto accaduto, è stata un’amica di famiglia, che ha creato una pagina di raccolta fondi, per aiutare la madre con le spese funebri.

Nonostante gli sforzi eroici di Sam, la chiamata in ospedale e l’aiuto di un passante, è stata la stessa Samantha ad accompagnare sua figlia in ospedale perché troppo lontane per far intervenire i soccorsi.

Oggi questa madre non riesce a perdonarsi per aver dato quell’hot dog a sua figlia. Non riesce ad accettare di non poterla più abbracciare e baciare. La vita, senza la sua bambina non ha più alcun senso. Fortunatamente, amici e familiari la stanno aiutando a riprendere in mano la sua vita, anche se quel dolore l’accompagnerà per sempre.