Il piccolo Comune di Dolcedo, in provincia di Imperia, è in lutto per la perdita di una neonata, venuta a mancare a seguito di quello che sembra essere un incidente domestico. Bimba di 4 mesi cade e muore battendo la testa. Sul caso stanno indagando gli uomini della Polizia di Stato che dovranno verificare come è avvenuto il tragico incidente che ha causato la porte della piccola.

Fonte Pixabay

Nel piccolo Comune dell’entroterra ligure tutti sono increduli per la morte di questa piccola neonata. La sua famiglia vive a Dolcedo, in provincia di Imperia: sono ospiti di una struttura gestita da una cooperativa sociale che dà assistenza a migranti e richiedenti asilo.

I genitori, una coppia di origine africana, la bimba sarebbe stata vittima di un terribile incidente, che le è costato la vita. Subito sul posto sono intervenuti i soccorritori che l’hanno portata in ospedale. Così come gli agenti della Polizia di Stato per indagare sui fatti.

Non appena la piccola è caduta, l’hanno subito trasferita d’urgenza all’ospedale di Imperia. I medici hanno cercato di salvarla, ma purtroppo per lei non c’era più niente da fare. Le lesioni sono risultate fatali.

La bambina, quando è caduta e ha battuto la testa, non rispondeva più agli stimoli e i genitori presi dal panico non hanno atteso il mezzo di soccorso, portandola con un’auto privata in ospedale. Dove però i dottori hanno constatato il suo decesso.

Bimba di 4 mesi cade e muore: lo strazio dei genitori

Quando i medici hanno dato il triste annuncio ai genitori, i presenti li hanno visti straziati dal dolore. Secondo i dottori la bambina è morta per un grave trauma cranico.

Fonte Pixabay

Sono stati proprio i medici ad allertare la Polizia, che ora dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo i primi racconti pare sia caduta dal letto mentre giocava con il fratellino.