Importanti novità sulla commissione d’inchiesta sul caso della piccola Denise Pipitone. L’Onorevole Alessia Morani e l’Onorevole Carmelo Miceni sono stati ospiti in diretta tv durante la trasmissione Ore 14, condotta da Milo Infanti.

I due parlamentari hanno presentato una proposta di legge per la commissione d’inchiesta ed hanno spiegato che si è svolta la seconda seduta per il caso della bimba scomparsa a Mazara Del Vallo. Il Presidente ha comunicato che non è possibile istituire la commissione solo con un passaggio all’interno della commissione, ma che occorre il passaggio per l’aula.

Ciononostante siamo molto soddisfatti, perché è stato fissato un termine molto breve, che è mercoledì prossimo. Una volta che saranno presentati gli emendamenti, si potrà procedere alla mutazione del testo e si potrà andare subito in aula.

Carmelo Miceni è poi intervenuto spiegando che non si potrà procedere in modo semplificato, come avevano sperato, ma c’è la disponibilità di tutti i gruppi.

Fortunatamente questa vostra ossessione non è soltanto la vostra oggi. È un’ossessione diffusa, una sensibilità diffusa che fortunatamente può consentirci di vedere nascere questa commissione.

Denise Pipitone e le parole di Piera Maggio

Lo scopo di questa commissione è quello di colmare i vuoti e riparare agli errori commessi nelle indagini di Denise Pipitone.

Oggi l’Italia intera lotta accanto a Piera Maggio e la sostiene, chiedendo verità e giustizia. Dopo 17 lunghi anni, è arrivato il momento di scoprire che fine abbia fatto quella bellissima bambina di 3 anni che quel giorno è scomparsa nel nulla, non lasciando la minima traccia. La stessa mamma della bimba rapita, sul suo profilo Facebook, ha scritto: