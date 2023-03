Un fatto di cronaca scioccante si è verificato nella giornata di ieri a Pinerolo, in provincia di Torino. Imram Ahmad, un ragazzo di 23 anni, di origini pakistane ma residente in Italia insieme alla sua famiglia, ha tolto la vita a sua madre a colpi di martello. La vittima si chiamava Rubina Kousar. La donna, anch’essa pakistana, aveva solo 45 anni.

Sono diversi gli efferati delitti che si sono consumati in tutta Italia nei giorni scorsi. Nella serata di ieri, ad esempio, nel quartiere Esquilino di Roma è deceduto Emanuele Costanza, chef 41enne noto in tutta la capitale e titolare del ristorante Osteria Degli Artisti.

Al culmine di una lite, un uomo di 43 anni originario di Napoli ha estratto una pistola e lo ha freddato, a pochi metri di distanza dalla locanda di proprietà del cuoco. Il killer si è consegnato alle forze dell’ordine già in serata.

Dietro a quanto avvenuto in un piccolo appartamento di Via Germano Sommeiller a Pinerolo, invece, sembrerebbe esserci una lite familiare.

A compiere l’efferato gesto, in questo caso, è stato Imram Ahmad, un ragazzo di soli 23 anni. In preda ad un raptus di follia, ha impugnato un martello e si è scagliato contro sua madre, togliendole la vita in pochi secondi.

A denunciare quanto accaduto è stato il padre del ragazzo, anche lui pakistano, che si è diretto al comando di Polizia ed ha raccontato quanto successo.

Quando le autorità sono arrivate sul posto, per la donna, la 45enne pakistana Rubina Kousar, non c’era già più nulla da fare.

Il movente che ha mosso Imram Ahmad

Stando a quanto emerso fino ad ora, pare che la famiglia rimproverasse spesso il ragazzo, spingendolo a trovarsi un lavoro e a lasciar perder il cellulare al quale era costantemente attaccato.

Le forze dell’ordine erano intervenute anche domenica scorsa nell’appartamento della famiglia, per sedare un’altra lite, che in quel caso aveva avuto come protagonisti Imram Ahmad e suo padre, il 44enne Alì Asghar. A seguito dell’episodio l’uomo aveva ritirato la denuncia.

Il ragazzo è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale di Pinerolo già nella mattinata di ieri e ora si trova in stato di fermo. Sarà accusato di omicidio volontario.

Le autorità indagano per chiarire la dinamica di quanto accaduto e per capire il movente che lo ha spinto a togliere la vita a sua madre.