Shock e disperazione a Roma nella serata di ieri, venerdì 10 marzo, per una notizia che si è diffusa ed ha gettato nello sconforto molte persone. Emanuele Costanza, conosciuto da tutti come lo Chef Manuel Costa, è stato rinvenuto privo di vita all’interno della sua automobile, posteggiata a pochi metri dal suo ristorante, l’Osteria degli Artisti, nel quartiere dell’Esquilino.

Alcuni abitanti del posto hanno udito delle urla e poi degli spari di arma da fuoco e, per questo motivo, hanno subito allertato le autorità.

Le forze dell’ordine, giunte prontamente sul posto, hanno rinvenuto Emanuele Costa, cuoco romano di 41 anni, all’interno della sua automobile. Sul suo corpo delle ferite da arma da fuoco per l’appunto, che ne avevano già decretato il decesso.

I fatti si sono verificati in via Germano Sommeiller, nel quartiere della capitale dell’Esquilino. Al numero 8 di quella strada la vittima aveva un ristorante, l’Osteria degli Artisti, molto conosciuto e rinomato in tutta la città.

Il ristorante e lo chef stesso erano diventati famosi soprattutto nel periodo della pandemia. L’uomo, durante quei difficili mesi, aveva fatto sapere che avrebbe portato personalmente un piatto di carbonara o amatriciana a chi si trovasse in difficoltà economica.

Costanza era anche il cugino di Floriana Secondi, concorrente della prima edizione del Grande Fratello.

Il killer di Emanuele Costanza si è costituito

Vicino al corpo di Chef Costa è stata rinvenuta anche una pistola, quella utilizzata per il delitto.

Gli agenti della squadra mobile di Roma hanno effettuato tutti i rilievi del caso e subito si sono messi alla ricerca del responsabile di tale efferato gesto.

Qualche ora più tardi, le ricerche si sono concluse quando un uomo di 43 anni originario di Napoli, tale Fabio Giaccio, si è consegnato autonomamente alle autorità ed ha confessato quanto fatto poco prima.

L’uomo avrebbe detto di aver tolto la vita a Emanuele Costa al culmine di una lite. Per il momento non si hanno altre notizie a riguardo.

Gli inquirenti stanno ora indagando per chiarire la dinamica di quanto accaduto e per capire che tipo di rapporto ci fosse tra i due. Seguiranno aggiornamenti su questa tragica vicenda.