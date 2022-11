In pochi riescono a vedere quale animale si nasconde dietro la figura

Trova l’animale nascosto nell’immagine e se ci riesci sei davvero geniale! I giochi più curiosi e divertenti che circolano nel web sono proprio quelli con i quali mettiamo alla prova le nostre abilità. Che si tratti di giochi visivi, matematici o test semplici, chiunque rimane attratto da questi rompicapi.

Questo gioco presenta una bellissima raffigurazione di cani, meglio conosciuti come dalmata, famosissimi protagonisti del cartone animato “La carica dei 101”.

In questa immagine quello che andremo a proporre è un vero e proprio test visivo. Si tratta di un disegno nel quale sono rappresentati 5 cani. Nella figura però a quanto pare gli unici animali che riusciremmo a scorgere non sarebbero solo quelli.

A quanto pare lo scopo del test è quello di riuscire ad individuare un ulteriore animale. Solo coloro dotati di un incredibile spirito di osservazione riescono però a scorgere questo particolare. Si tratta di una vera e propria sfida: chi riesce a vedere l’animale nascosto?

Ovviamente il tempo è un fattore importante. Solo coloro che riescono a trovare il misterioso animale in soli 10 secondi sono considerati i migliori. A questo punto quindi, cronometro alla mano, dobbiamo solo darci il via e aguzzare la vista.

Ovviamente se in 10 secondi non si riesce, possiamo prenderci anche qualche secondo in più. L’importante e non fissarsi troppo sulla figura del cane per intero e cercare nei dettagli.

Se ancora non siete riusciti ad arrivare alla soluzione potete aiutarvi con un indizio. Provate a guardare tra le macchie e vedete adesso se capite dove si nasconde!

Sappiamo bene quanto possa risultare difficile per molti di voi così se neanche adesso avete capito dove si nasconde, vi forniremo un ulteriore indizio. Guardate la pelliccia dei cani che si trovano alla vostra destra.

A questo punto se non avete capito ancora in quale posto si trova il misterioso animale è giusto darvi la soluzione. Ma non preoccupatevi sono in tanti coloro che non ci sono riusciti perché si tratta di vero un rompicapo.

Di seguito l’immagine con la soluzione. Nel cerchio rosso si scorge benissimo un panda e dite la verità, adesso sembra essere molto evidente non e vero?

Se sei riuscito a capire di cosa si trattava e dove era nascosto faccelo sapere! Proponi questo gioco ai tuoi amici, metti alla prova le loro abilità visive.

