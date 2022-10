Incendio divampato in una casa a Catanzaro: la famiglia ha avuto tanti problemi in questi anni

Al momento sono in corso tutte le indagini del caso per l’incendio divampato in un’abitazione a Catanzaro e che purtroppo ha portato decesso di 3 fratelli. Gli inquirenti ora sono al lavoro per capire la causa del rogo ed anche i problemi che la famiglia stava vivendo.

Sono ancora molte le domande a cui gli inquirenti devono trovare una risposta per una vicenda così straziante. La madre con un suo abbraccio, è riuscita a salvare la vita della figlia piccola Zaira Maria.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 ottobre. Precisamente in un appartamento al quinto piano, di una palazzina che si trova in via Caduti, un quartiere alla periferia di Catanzaro.

Le fiamme si sono alzate poco prima dell’una e sono divampate in pochi minuti. I genitori si sono svegliati proprio dopo aver sentito il forte odore di fumo.

Così sono andati di corsa sul balcone, ma da 7 che erano, solo in 4 sono riusciti a salvarsi. I tre fratelli Saverio di 22 anni, affetto da autismo, Aldo Pio di 15 anni e Mattia Carlo di 12 anni, hanno perso la vita probabilmente nel sonno.

Da ciò che è emerso dai controlli dei vigili del fuoco, non risulta esserci nessuna perdita di gas all’origine della fiamme. Per questo ora bisognerà capire come siano divampate.

Incendio a Catanzaro, i problemi della famiglia

I Corasaniti purtroppo non hanno avuto una vita semplice. Il loro primo figlio era affetto da autismo e i genitori hanno lottato a lungo per lui. Inoltre, circa 5 anni fa, delle persone sono entrate nella loro abitazione, distruggendo tutto e pittando le pareti con una vernice di colore rosso.

Per questo il personale incaricato, è riuscito a trovare per loro una nuova casa. Tuttavia, anche in questa palazzina avevano dei problemi. Lo scorso 25 settembre, la mamma Rita, in un post sui social, ha raccontato la triste esperienza che hanno vissuto i figli nell’ascensore. Nel messaggio ha scritto: