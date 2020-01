Incendio Fermo, arrestata Pavlina, la mamma di Jennifer Fermo, arrestata mamma poiché per gli inquirenti colpevole della tragica morte di sua figlia. Ecco cosa è accaduto..

Lo scorso otto gennaio, a Servigliano, in provincia di Fermo, in un’abitazione c’è stato un grave incendio, in cui purtroppo, ha perso la vita una bambina di soli sei anni, chiamata Jennifer. La madre, Pavlina Mitkova, in un primo momento ha detto che ha provato a rientrare a casa per salvarla, ma ogni suo tentativo è stato del tutto vano.

Il racconto di questa donna, di trentotto anni, di origini bulgare, non ha mai convinto gli inquirenti, che sono intervenuti sul posto, insieme ai vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme. La mamma, infatti è stata arrestata, poiché secondo le informazioni emerse dalle indagini, sembrerebbe che la piccola fosse già senza vita, prima che le fiamme invadessero la casa.

L’incendio per i pompieri e per le forze dell’ordine, è stato solo un metodo per cancellare le tracce di ciò che era accaduto nell’abitazione di Servigliano.

La conferma di tutto questo è stato lo stato di rigor mortis e l’avanzata rigidità cadaverica della piccola Jennifer, che è stata portata fuori di vigili del fuoco.

Secondo le indagini, il corpicino della bimba, doveva essere ustionato, ma in realtà le fiamme non sono mai arrivate e per questo, non riescono proprio a capire come abbia perso la vita. L’incendio, infatti è stato doloso e non accidentale.

Nell’esposto depositato in Procura dai Vigili del Fuoco e dagli agenti, c’è scritto che a far partire tutto, è stata proprio Pavlina Mitkova, lasciando il gas aperto in cucina. La donna, ha riportato delle ustioni alle mani ed alla faccia.

“La Procura di Fermo, sospetta che mia figlia sia stata uccisa da sua madre, prima di dare fuoco alla sua abitazione per coprire eventuali prove e l’hanno arrestata, però, ripeto, mia moglie è sempre stata una brava mamma e per questo motivo, non posso credere all’ipotesi dell’omicidio.

Farò di tutto per aiutarla a dimostrare la sua innocenza. Sono fiducioso nella magistratura e nella legge italiana.” Ha dichiarato Ali Krasniqi, marito di Pavlika e papà di Jennifer.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Potete leggere anche: La misteriosa scomparsa di Heidi Broussard e la piccola Margot