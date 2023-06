Un drammatico incendio, divampato nel pomeriggio di ieri in una palazzina di Combs-la-Ville, in Francia, è purtroppo costato la vita ad un uomo ed una donna, che non sono riusciti a mettersi in salvo. L’uomo, prima di perdere l’equilibrio, precipitare e morire, è riuscito con un ultimo eroico gesto a salvare la vita del suo bambino di soli 3 mesi.

Credit: Le Parisien

Un devastante incendio ha ancora sconvolto la vita di molte persone in Francia.

All’inizio di febbraio scorso, in una casa di Charly-sur-Marne, nel nord della Francia, nel cuore della notte era scoppiato un incendio che ha preso alla sprovvista, nel sonno, tutti gli abitanti dell’abitazione.

A dormire nel piano superiore c’erano una coppia e i loro 7 figli. Per la donna e tutti i ragazzi non c’è stato nulla da fare. L’unico a salvarsi è stato l’uomo, salvato dai Vigili del Fuoco poco prima che anche lui venisse inghiottito dalle fiamme.

Sempre in Francia, ma questa volta nella regione dell’Île-de-France, più precisamente nel comune di Combs-la-Ville, ieri è successa una situazione analoga.

In una palazzina è divampato un incendio, nel primo pomeriggio, prendendo di sorpresa gli abitanti.

Il bilancio anche questa volta è stato drammatico. Un uomo e sua moglie sono purtroppo deceduti, non riuscendo a sfuggire alle fiamme in tempo.

Uomo salva il figlio di 3 mesi da un incendio

Credit: Le Parisien

Le testimonianze riportate da chi ha assistito alla situazione sono scioccanti. Un uomo, vicino di casa della famiglia coinvolta, ha raccontato di essersi affacciato e di aver visto il dirimpettaio che cercava di uscire da una piccola finestra.

Insieme a lui aveva in braccio il suo bambino di soli 3 mesi, che stava cercando disperatamente di mettere in salvo.

Proprio il vicino si è posizionato sotto alla finestra e il papà ha lasciato cadere il piccolo, mettendolo così in salvo. Pochi istanti dopo l’uomo è precipitato perdendo la vita.

Per sedare le fiamme è stato necessario l’intervento di oltre 40 Vigili del Fuoco, che per ore hanno lottato per porre fine al disastro.

Al loro ingresso nella palazzina, i pompieri hanno poi rinvenuto il corpo senza vita della moglie e mamma del bambino di tre mesi, che aveva cercato invano di rifugiarsi in bagno.