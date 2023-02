Divampa incendio in un'abitazione del nord della Francia, una madre e i suoi sette figli, tutti minorenni, perdono la vita

Una tragedia devastante è avvenuta in Francia questa notte. Una madre e i suoi 7 figli, tutti minori e di età compresa tra i 2 e i 14 anni, hanno perso la vita in un incendio divampato al piano terra della loro abitazione. L’unico a salvarsi è stato il marito della donna e padre di 3 dei 7 bambini, che attualmente è ricoverato in ospedale con gravi ustioni.

Pixabay.com

Una vicenda che ricorda tristemente quanto accaduto nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 ottobre del 2022 a Catanzaro, in Calabria.

Anche in quel caso le fiamme si erano divampate all’interno di una casa mentre tutti i membri della famiglia dormivano. Il bilancio, in quel caso, era stato di tre vittime.

A perdere la vita erano stati Saverio, Aldo Pio e Mattia Carlo, tre fratelli rispettivamente di 22, 15 e 12 anni. Il più grande di loro era affetto da autismo. Miracolosamente si erano salvati i due genitori e due dei loro figli.

Questa volta il bilancio è stato molto più drammatico, visto che le vittime sono addirittura otto. Una mamma e tutti e sette i suoi figli, di età compresa tra i 2 e i 14 anni.

Il drammatico incendio in Francia

L’episodio si è verificato come detto la notte scorsa, in una casa a due piani situata a Charly-sur-Marne, nel nord della Francia.

Stando a quanto riportato da alcuni media transalpini, l’incendio sarebbe divampato al piano terra della casa, per poi propagarsi al secondo piano, dove dormivano in tutto 9 persone. Una coppia e sette minori.

Per la donna e per tutti i suoi figli non c’è stato nulla da fare. I quattro più grandi erano nati dalla precedente relazione con un altro uomo, gli altri tre con l’attuale compagno, che è stato l’unico a sopravvivere alla strage.

I primi ad accorgersi di un incendio divampato nell’appartamento sono stati alcuni vicini, che subito hanno allertato i Vigili del Fuoco.

Questi ultimi sono arrivati sul posto in poco tempo. Hanno impiegato diverse ore e oltre 80 uomini per sedare le fiamme e riuscire ad entrare nell’abitazione.

Non si tratterebbe di dolo, ma di un incidente domestico causato probabilmente da un cortocircuito di un’asciugatrice per biancheria.