Un grave incendio è divampato sul tetto di una scuola materna. Gli educatori se ne sono presto resi conto ed infatti hanno fatto il possibile per evacuare in fretta i bambini, senza creare panico ed agitazione. Al momento gli agenti di polizia stanno lavorando per capire come siano partire le fiamme.

Sono stati momenti di ansia e preoccupazione per le insegnanti, ma anche per i genitori. Quando sono arrivati, si sono trovati davanti ad una scena terribile.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il grave episodio si è verificato nell’istituto in via Flora, nel quartiere Navile, a Bologna. Intorno alle 15.20 di martedì 2 febbraio.

I bambini erano nelle loro classi e fino a quel drammatico momento, non era accaduto nulla di insolito. All’improvviso, una delle educatrici ha iniziato a sentire uno strano odore di bruciato.

Per questo, ha avvisato in fretta i suoi colleghi, che dopo aver scoperto cosa stava accadendo, hanno pensato di evacuare tutta la scuola. Una parte del tetto stava bruciando ed infatti hanno anche lanciato l’allarme ai Vigili del Fuoco.

Quando i pompieri sono arrivati sul posto, hanno visto che i piccoli erano già al sicuro, nel giardino interno della struttura. Insieme a loro, è arrivata anche una volante della polizia. Gli agenti hanno perlustrato l’interno dell’istituto ed hanno dato assistenza ai piccoli e al personale scolastico.

Divampato incendio in una scuola materna: la dinamica

Da una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, sembrerebbe che l’incendio sia divampato da una canna fumaria. I tecnici comunali al momento stanno cercando di capire le cause dietro questa improvvisa e spaventosa vicenda.

Fortunatamente, nonostante la gravità dell’accaduto, il tutto sembra essersi concluso nel migliore dei modi. Nessuno dei bambini e del personale ha riportato gravi conseguenze. In più, nella giornata di ieri, hanno deciso di tenere la scuola chiusa, per i lavori di messa in sicurezza, ma già nella giornata di oggi tutto dovrebbe tornare alla normalità.

Il grave episodio avrebbe potuto portare ad una tragedia. Per fortuna il personale si è reso conto in fretta di ciò che stava accadendo ed ha lanciato subito l’allarme ai Vigili del Fuoco.