Sono stati attimi di paura, quelli vissuti nella mattinata di ieri, giovedì 7 gennaio, in una scuola ad Ascoli Piceno. Alcuni bambini hanno iniziato ad accusare strani malori e uno di loro ha anche perso i sensi. Le forze dell’ordine ora stanno indagando su quanto accaduto.

Un evento drammatico che avrebbe potuto portare a conseguenze tragiche, ma che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi. Al momento i piccoli, di età compresa tra i 3 ed i 5 anni, stanno bene.

Secondo le informazioni che sono state rese note, il tutto è avvenuto nella scuola d’infanzia di Comunanza, un comune del posto. Proprio nella mattinata di giovedì 7 gennaio, intorno alle 11:00.

Le insegnanti e il personale scolastico, appena si sono resi conto della gravità dell’accaduto, hanno lanciato in fretta l’allarme al 118.

Uno dei bambini è svenuto a terra ed è per questo che hanno deciso di chiedere l’intervento dei soccorsi. Nel momento in cui i sanitari sono arrivati sul posto, si sono resi conto che anche gli altri piccoli mostravano segni di torpore e strani malesseri.

Per questo i medici in un primo momento hanno messo in sicurezza tutti i presenti e subito dopo hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, per capire cosa stava accadendo all’interno dell’istituto.

Malori tra i bambini di una scuola: la scoperta

CREDIT: MAMO 88

I pompieri dopo tutti i controlli del caso, hanno scoperto il motivo dietro questo tragico episodio. È emerso che c’era una perdita nella caldaia, usata proprio per il riscaldamento della struttura.

In alcuni ambienti c’era una concentrazione molto alta di monossido di carbonio. Per fortuna il tutto si è concluso nel migliore dei modi. I bambini, nonostante i malori non hanno riportato conseguenze gravi, compreso il primo che aveva anche perso i sensi.

Alcuni genitori, in via precauzionale, hanno deciso di portare i bimbi in ospedale, per tutti i controlli. I carabinieri ora stanno indagando sull’accaduto e soprattutto vogliono capire il motivo dietro questo episodio.