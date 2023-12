Un gravissimo incidente stradale a Barberino di Mugello, purtroppo 3 persone hanno perso la vita praticamente sul colpo. Una quarta invece, è ora ricoverata in ospedale per le contusioni riportate. L’intera comunità è in lutto per questo episodio così straziante.

Doveva essere un giorno di festa per tutti, che però nel giro di pochi istanti si è trasformato in un dramma. Un uomo di 58 anni è deceduto, con lui anche una coppia di fidanzati di 29 anni, non ce l’hanno fatta.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 16.35 di lunedì 25 dicembre. Precisamente lungo via del Lago, a Barberino di Mugello, nella provincia di Firenze.

Per cause ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, due auto si sono scontrate frontalmente. Una di questo dopo l’impatto ha preso subito fuoco. Per questo i passanti hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, ma anche dei Vigili del Fuoco.

I pompieri hanno lavorato a lungo per liberare le persone rimaste incastrate all’interno dei veicoli. Il primo che hanno liberato è appunto il 58enne chiamato Leonardo Nutini.

Tuttavia, quando i sanitari lo hanno preso in carico, non hanno potuto fare più nulla per lui, se non constatare il suo straziante decesso. Troppo gravi i traumi riportati dopo il sinistro, che non gli ha lasciato scampo.

Incidente a Barberino di Mugello, il decesso dei due fidanzati

I Vigili del Fuoco poco dopo hanno cercato di salvare la vita anche della giovane coppia di 29enni. Però anche per loro, una volta liberati dalle lamiere, non c’era ormai più nulla da fare.

Ester Raccampo è deceduta sul colpo. Era un’insegnante di italiano, molto apprezzata. Per raggiungere questo traguardo importante, ha fatto un lungo percorso di studi. Con lei anche il compagno Edoardo Lombardi, suo coetaneo e grande studioso di scienze storiche, ha perso la vita.

Questo violento scontro, purtroppo ha portato all’improvvisa scomparsa di ben 3 persone, in un giorno che doveva essere di festa. Al momento le forze dell’ordine stanno lavorando per capire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità. Una quarta persona si trova in ospedale, per i traumi riportati.