Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 settembre, a Caivano (Napoli). Purtroppo una ragazza di soli 18 anni, chiamata Irene Raimo ha perso la vita mentre era in macchina con altre sue 3 amiche. Le forze dell’ordine ora stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

CREDIT: FACEBOOK

Sono ancora in corso le indagini per capire cosa sia successo quella notte. La comunità ora è sconvolta dalla tragica ed improvvisa perdita della 18enne.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato nella notte di giovedì 2 settembre. Precisamente a Caivano, in provincia di Napoli.

Le quattro ragazze erano a bordo della Fiat Punto ed erano dirette verso il parco Tav. Quando all’improvviso l’automobilista, forse per la scarsa illuminazione, ha perso il controllo del suo veicolo.

È proprio a questo punto che è andata a schiantarsi contro un palo della luce. L’impatto è stato molto violento. Infatti Irene Raimo, che era seduta sul sedile anteriore, ha perso la vita praticamente sul colpo.

Le sue amiche hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti. I medici hanno provato a rianimarla per diverso tempo, ma nonostante i loro disperati tentativi il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Hanno potuto solo constatare il suo decesso sul luogo dell’incidente.

Le condizioni delle amiche di Irene Raimo

Le altre 3 ragazze hanno riportato dei traumi, ma per fortuna nessuna di loro sembra essere in pericolo di vita. Sono ricoverate in ospedale, ma solo in via precauzionale. Infatti potranno tornare a casa molto presto.

Gli inquirenti al momento stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Adesso stanno cercando di capire il motivo per cui la giovane alla guida abbia perso il controllo della macchina.

Irene Raimo viveva nel quartiere di Parco Verde. Aveva compiuto 18 anni solo poco tempo fa ed aveva anche iniziato a lavorare in un bar. Era felice della sua indipendenza e tutti sul web, l’hanno descritta con una ragazza solare ed allegra.