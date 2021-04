Incidente a Campodarsego: mamma, papà e bimbo di 2 anni in condizioni molto gravi

Incidente a Campodarsego: mamma, papà e bimbo di 2 anni ricoverati in ospedale in gravi condizioni

Un terribile incidente stradale è avvenuto nella mattinata di sabato 10 aprile, a Campodarsego, un piccolo comune in provincia di Padova. Un’intera famiglia, composta da papà, mamma e bimbo di 2 anni, è rimasta coinvolta e tutti sono stati ricoverati in ospedale, in condizioni disperate.

I primi a lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno assistito alla scena. Sul posto oltre alle forze dell’ordine, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, per liberare i feriti dalle lamiere.

Un incidente drammatico e violento, che purtroppo ha portato a conseguenze terribili. Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato in via San Giuliano, a Campodarsego.

Erano circa le 8.30 di sabato. All’improvviso, un furgone Ford Transit ed un Suv Fiat Freemont si sono scontrati. La famiglia che era all’interno dell’automobile, è quella che ha riportato conseguenze più gravi.

Infatti, quando i passanti si sono resi conto della criticità delle loro condizioni, hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari. Sul posto sono arrivate diverse volanti delle forze dell’ordine, due ambulanze ed anche i Vigili del Fuoco.

I pompieri hanno lavorato diverso tempo per liberare l’intera famiglia dalle lamiere del veicolo. Invece, l’uomo a bordo del furgone, è riuscito ad uscire da solo dal proprio mezzo.

Incidente a Campodarsego: le condizioni dei feriti

I medici hanno stabilizzato i feriti sul luogo dove si è consumato il dramma. Le condizioni della giovane madre sono apparse gravi sin da subito. Per questo hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso, che l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale di Treviso.

Il papà ed il bimbo, invece, al momento risultano essere ricoverati nel nosocomio di Padova. Anche la loro situazione è critica, ma non sembrerebbero essere in pericolo di vita.

Gli agenti intervenuti ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Per diverso tempo, dopo l’incidente, la strada è stata chiusa al traffico.