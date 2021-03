Un gravissimo incidente stradale è avvenuto a Borgo Faina, in provincia di Ravenna. Purtroppo un bimbo di 3 anni è quello che ha riportato conseguenze più gravi. La dinamica è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che hanno fatto tutti i rilievi del caso e che stanno lavorando per capire cosa sia accaduto.

Un evento tragico, che avrebbe potuto portare a conseguenze drammatiche. Per fortuna, nonostante la gravità dell’accaduto, nessuno dei feriti risulta essere in pericolo di vita.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il terribile impatto è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 3 marzo, poco prima delle 13. Precisamente in via Dismano, a Borgo Faina.

Sono tre le auto rimaste coinvolte. Il bimbo era a bordo della Fiat Punto, guidata dal papà di 52 anni. La dinamica è ora al vaglio della agenti della polizia locale di Ravenna.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’impatto sia avvenuto in un primo momento, tra la Renault Clio ed il Peugeot Bitter, che proveniva dal senso opposto. All’improvviso i due veicoli, hanno travolto anche la Punto.

L’incidente è stato molto violento ed infatti sul posto, oltre alle forze dell’ordine, è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco. Inoltre, i sanitari hanno chiesto l’ausilio dell’elisoccorso.

Incidente a Borgo Faina, le condizioni dei feriti

Come già detto in precedenza, il piccolo è quello che riportato conseguenze più gravi dopo l’impatto. Infatti, i medici hanno deciso di trasportarlo all’ospedale Maurizio Bufalini, di Cesena, in codice rosso.

Il padre, invece, è arrivato nello stesso nosocomio, ma in condizioni meno critiche. Infatti i sanitari gli hanno assegnato il codice di media gravità. Gli altri due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso di Ravenna.

Per fortuna, nonostante la violenza dell’impatto, nessuno risulta essere in pericolo di vita. Gli agenti hanno chiuso la strada al traffico per diverse ore e dopo aver effettuato tutti i rilievi del caso, stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica e soprattutto vogliono capire le eventuali responsabilità dei 3 conducenti.