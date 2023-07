Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella mattina di ieri, venerdì 14 luglio, nel comune di Voghera. Un bimbo di un anno, purtroppo ha perso la vita per mano di sua madre, che all’arrivo degli agenti in casa, ha confessato subito il delitto.

Ora sono in corso tutte le indagini del caso e gli inquirenti, appena la donna si riprenderà dallo shock, verrà interrogata, per capire il motivo dietro al suo gesto.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella prima mattina di venerdì 14 luglio. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova in via Mezzana, nel comune di Voghera, nella provincia di Pavia.

Elisa Roveda questo è il nome della mamma di 45 anni, che lavora come impiegata. Da quello che dicono i vicini, la donna era seguita dai suoi familiari.

In quell’occasione da ciò che è emerso, era in casa da sola. Il marito era uscito per andare a lavoro, probabilmente come ogni giorno. Un’ora dopo nell’abitazione è arrivata la nonna del piccolo, che si è trovata davanti alla scena straziante.

La signora ha chiesto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine. Questi ultimi sono presto intervenuti, ma per nonostante la chiamata ai medici per il bambino non c’era ormai più nulla da fare.

Bimbo di un anno deceduto: le condizioni della madre

All’arrivo dei carabinieri la madre era in stato di shock. Quando li ha visti ha detto: “Ho messo fine alla vita di mio figlio!” Purtroppo il piccolo Luca è deceduto molto probabilmente per strangolamento.

Vista la gravità delle condizioni della mamma, i sanitari hanno disposto per lei il ricovero nel reparto di psichiatria, dell’ospedale San Matteo di Pavia. Ora risulta essere in stato di fermo.

La mamma è rimasta da sola con il figlio per circa un’ora, prima dell’arrivo della nonna. Per il momento non si sa bene cosa è successo e soprattutto se il delitto è avvenuto per un raptus. Saranno solo le ulteriori indagini a far luce su questo grave episodio.