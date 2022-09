Un sinistro davvero grave è quello avvenuto nella serata di sabato 24 settembre, nel comune di Gavardo. Purtroppo un ragazzo di soli 19 anni, chiamato Giovanni Zilioli, ha perso la vita ed i medici intervenuti, nonostante le manovre di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

L’intera comunità al momento è sconvolta da questa perdita così improvvisa e prematura. Descritto da tutti come un giovane educato e gentile, aveva iniziato da poco l’università.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 21.30, di sabato 24 settembre. Precisamente lungo Viale Europa, la strada che da Cunettone di Salò, porta ai Tormini, in provincia di Brescia.

Era in macchina con un suo amico, a bordo di una vecchia Daihatsu Terios e molto probabilmente erano appena usciti di casa e stavano per raggiungere il resto del gruppo.

Quando all’improvviso per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, forse per l’asfalto molto bagnato, il ragazzo alla guida ha perso il controllo del veicolo. Di conseguenza ha invaso la corsia opposta.

Si sono scontrati frontalmente contro con un’altra macchina, che procedeva nel senso di marcia contrario. Però a causa della forza del sinistro, l’auto sulla quale erano a bordo i due ragazzi, si è ribaltata.

Il decesso straziante di Giovanni Zilioli

I passanti hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari, che con la speranza di poterlo salvare, lo hanno rianimato a lungo sul posto. Tuttavia, a causa della gravità delle sue condizioni, il suo cuore non ha mai ripreso a battere e non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Gli agenti intervenuti, prima hanno chiuso la strada al traffico e successivamente hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Ora l’intera comunità è sconvolta da questa perdita così improvvisa e straziante.

Infatti sono davvero tante le persone che si stanno recando all’obitorio per un ultimo saluto al ragazzo. Giovanni era l’ultimo di tre figli, si era diplomato lo scorso luglio ed aveva da poco iniziato l’università.