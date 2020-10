Dopo quasi 3 giorni dal drammatico incidente avvenuto a Genova, nella serata di sabato 24 ottobre, c’è un aggiornamento sulle condizioni delle 4 ragazze rimaste coinvolte. Le forze dell’ordine, sono anche riuscite ad arrestare il conducente del veicolo, che dopo l’impatto era fuggito.

Il responsabile di questa vicenda è un ragazzo di soli 23 anni, che mentre era alla guida della sua Bmw di grande cilindrata, prima di arrivare alla piazzetta, ha perso il controllo del suo mezzo.

Infatti prima è andato a schiantarsi contro uno scooter, che era parcheggiato e che ha preso fuoco. Subito dopo, invece, ha travolto le quattro ragazze. Due di loro hanno riportato ustioni e traumi molto gravi.

Tra le ferite c’era anche una donna incinta all’ottavo mese. Sul posto sono arrivati d’urgenza i sanitari del 118, che hanno portato una delle diciassettenni in condizioni critiche al San Martino di Genova, mentre l’altra ragazza a Villa Scassi di Sanpierdarema.

Il conducente del veicolo, secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, invece di fermarsi a prestare i primi soccorsi dopo l’impatto, è sceso dalla macchina e subito dopo è fuggito via. Durante la sua fuga però, ha perso la targa e quest’ultima ha aiutato le forze dell’ordine a rintracciarlo.

Lo hanno arrestato con l’accusa di lesioni personali gravissimi ed anche omissione di soccorso. Gli agenti hanno anche scoperto che era positivo all’alcol test. Aveva un tasso alcolemico molto elevato rispetto ai limiti previsti dalla legge.

Incidente a Genova, le condizioni

Le ragazze ferite, vista la gravità dell’accaduto, sono state trasportate d’urgenza in ospedale. La donna incinta, nonostante lo spavento ed i traumi sta bene, proprio come il suo bambino. I medici hanno deciso di ricoverarla nel reparto di ginecologia del San Martino, per precauzione. Ha riportato delle ustioni di terzo grado.

Invece una delle diciassettenni è stata sottoposta ad un delicato intervento, per ricomporre la frattura del perone. Per fortuna i dottori sono riusciti a non eseguire l’amputazione. La sua prognosi è di 30 giorni.

Nonostante la gravità dell’incidente nessuna delle vittime sembra essere in pericolo di vita. Ora le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Hanno ascoltato anche le testimonianze delle persone che hanno assistito alla scena ed hanno allertato i soccorsi.