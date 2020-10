Un drammatico incidente è avvenuto nella notte di sabato 24 ottobre, a Genova. Un ragazzo alla guida di un Suv, ha travolto 4 ragazze ed una di loro è incinta all’ottavo mese. Inizialmente il giovane era fuggito, ma le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciarlo poche ore dopo.

Un evento terribile, che ha portato a gravi conseguenze. Al momento sembrerebbe che le condizione delle vittime stiano migliorando. Non sembrano essere in pericolo di vita.

Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, l’impatto è avvenuto intorno alle 23.30, nella zona pedonale di Quezzi. Gli inquirenti ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sembrerebbe che il ragazzo alla guida del Suv, andasse ad una velocità molto elevata. Ad un certo punto, prima di arrivare nella piazzetta, ha perso il controllo del suo mezzo ed inizialmente è andato a schiantarsi contro uno scooter, che a causa dell’impatto ha preso fuoco.

Subito dopo ha travolto le quattro ragazze. Due diciassettenni a causa dell’incendio e dell’incidente, hanno riportato gravi traumi ed ustioni. Infatti sul posto è stato necessario l’intervento urgente dei sanitari del 118.

I medici vista la situazione, hanno deciso di trasportare le giovani in condizioni critiche, una all’ospedale San Martino, di Genova e l’altra a Villa Scassi di Sanpierdarema. Le due vittime in condizioni meno gravi, invece sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso del San Martino.

Incidente a Genova: l’arresto del conducente

CREDIT: WILLIAM COLLINS

Alla guida del Suv Bmw, di grande cilindrata, c’era un ragazzo di soli 23 anni. Dopo l’impatto con la confusione ed il trambusto, è fuggito via. Però, per la strada ha perso la targa del suo veicolo.

Questo oggetto ha aiutato gli agenti di polizia, che sono arrivati sul posto, a scoprire a chi era intestata la macchina e quindi ad arrestarlo nel giro di poche ore. Hanno scoperto che il suo tasso alcolemico era superiore ai limiti previsti dalla legge.

Le forze dell’ordine al momento stanno ancora lavorando per capire l’esatta dinamica dell’incidente. Stanno raccogliendo tutte le testimonianze delle persone che hanno assistito alla scena e vogliono riuscire a capire anche tutte le responsabilità del conducente che ha provocato il grave impatto.