Al momento sono in corso tutti gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per il grave incidente che è avvenuto nella serata di giovedì 7 settembre, a Milano. La vittima è una ragazza di 20 anni, chiamata Giorgia Daluiso, che è deceduta dopo l’arrivo in ospedale.

L’amico che era alla guida del veicolo di 21 anni, ora si trova ricoverato in ospedale, ma anche le sue condizioni risultano essere davvero molto gravi.

I fatti sono avvenuti poco prima della mezzanotte di giovedì 7 settembre. Precisamente all’incrocio tra via Satta e via Vittani, nel quartiere Quarto Oggiaro, nella città di Milano.

Giorgia era a bordo della Mitsubishi di colore rosso. Alla guida c’era il suo amico, ma al momento non è ancora chiaro dove i due erano diretti. Tuttavia, è proprio all’improvviso che è avvenuto l’impensabile.

Da una prima ricostruzione degli inquirenti il 21enne alla guida dell’utilitaria, non avrebbe dato la precedenza allo stop. In quei secondi stava passando una Mercedes di colore nero, che non è affatto riuscito ad evitarli.

L’auto di grande cilindrata ha preso l’auto sulla fiancata e poco dopo è finita contro il cancello di un’abitazione. I passanti nel vedere la gravità del sinistro, hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

Il decesso di Giorgia Daluiso dopo il sinistro

I medici sono presto arrivati sul posto, ma si sono presto resi conto che le condizioni della ragazza erano disperate. L’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, ma è proprio qui che la giovane ha perso la vita.

Troppo gravi per lei i traumi riportati ed alla fine non c’è stato più nulla da fare. L’amico invece, è anche lui in condizioni disperate. Si trova ricoverato al nosocomio San Gerardo di Monza e sta lottando per la sua vita.

Gli agenti intervenuti, dopo aver preso i rilievi del caso, ora stanno lavorando per ricostruire la dinamica. Al momento vogliono capire a quale velocità procedevano i due veicoli. A bordo della Mercedes Classe A, c’erano tre ragazzi di 20 anni circa, ma nessuno di loro è in gravi condizioni.