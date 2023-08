Un incidente molto grave è quello che è avvenuto a Caltanissetta, nel pomeriggio di domenica 30 luglio. Purtroppo tre ragazzi di 28, 31 e 36 anni sono deceduti ed a nulla sono serviti i tentativi dei medici di tenerli in vita. Erano troppo gravi le loro condizioni.

Gli agenti intervenuti sul posto ora sono a lavoro per capire la dinamica e soprattutto le eventuali responsabilità. Le due macchine si sono scontrate frontalmente e l’impatto è stato fatale.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di domenica 30 luglio. Precisamente lungo la strada statale 626, che da Gela porta a Caltanissetta.

Giovanni Fossile di 28 anni ed Eleonora Modica di 31 anni, erano a bordo della loro C1, non è ancora chiaro dove erano diretti. La giovane purtroppo è deceduta dopo il trasporto in ospedale.

Quando all’improvviso, i due ragazzi per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, si sono scontrati frontalmente con una Toyota Yaris, con a bordo una 36enne chiamata Arianna Ceccarelli.

A causa dello scontro la donna ed il ragazzo sono deceduti sul colpo. I medici intervenuti per loro non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Eleonora Modica era in condizioni davvero disperate.

Incidente a Caltanissetta, il decesso della 31enne e le condizioni degli altri

I medici con la speranza di poterle salvare la vita, hanno disposto il suo trasferimento urgente in ospedale, ma è proprio dopo il suo arrivo in nosocomio, che la 31enne ha esalato il suo ultimo respiro. Troppo gravi i traumi riportati per lei.

Arianna Ceccarelli non era sola in macchina, con lei c’era anche il marito 40enne, che ora si trova ricoverato. Un’altra coppia che era in una terza macchina, si è scontrata contro le due auto.

Ora sono ben tre le persone ricoverate per questo sinistro così grave e tre invece, hanno perso la vita. Gli agenti intervenuti sul posto al momento stanno lavorando per ricostruire la dinamica e le eventuali responsabilità.