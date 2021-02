Incidente a Milano causa il ferimento di un ragazzo di soli 19 anni. L’auto su cui viaggiava si è ribaltata su uno svincolo del cavalcavia del Ghisallo. I soccorritori lo hanno subito trasferito in codice giallo all’ospedale San Carlo. Le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazioni. Si cerca di capire cosa sia accaduto.

L’incidente stradale ha avuto luogo nella tarda serata di mercoledì 3 febbraio. L’Azienda regionale emergenza urgenza ha reso noto che è avvenuto a Milano su uno svincolo del cavalcavia del Ghisallo, all’altezza di piazza J.F. Kennedy.

A bordo della vettura che si è ribaltata un ragazzo di 19 anni, alla guida della sua auto, un’utilitaria. Non c’era nessun altro con lui e pare che non ci siano altri mezzi coinvolti, secondo le prime ricostruzioni fatte.

Secondo quanto emerso in queste prime ore, il ragazzo di 19 anni alla guida della sua utilitaria avrebbe perso il controllo della vettura mentre si trovava sulla rampa di accesso che da via Sant’Elia porta all’autostrada A4.

Il mezzo avrebbe sbandato più volte prima di ribaltarsi completamente su un fianco, finendo così la sua folle corsa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il giovane dall’abitacolo, e i soccorritori del 118.

Incidente a Milano, come sta il ragazzo di 19 anni

Il ragazzo è stato soccorso da un’ambulanza e un’automedica arrivati sul luogo dell’incidente con il codice rosso, perché all’inizio si temeva che le sue condizioni fossero gravi.

Quando i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano lo hanno estratto dal suo mezzo, i soccorritori hanno constatato che invece erano meno preoccupanti.

Trasportato in codice giallo al San Carlo, le sue condizioni di salute sono subito apparse non preoccupanti ai medici che lo hanno visitato. Per fortuna il giovane non è in pericolo di vita.