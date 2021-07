Dopo una lunga settimana di agonia, purtroppo anche Erica Renaudo è morta a soli 23 anni, dopo il grave incidente a Montanera. I medici dal suo arrivo nel nosocomio hanno provato a fare il possibile per salvarla, ma i loro disperati tentativi si sono rivelati del tutto vani.

Un decesso tragico ed improvviso, che ha gettato nello sconforto l’intera comunità. Il sindaco per le due gravi perdite ha deciso di esprimere il suo dolore.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma è avvenuto nella notte tra sabato 3 e domenica 4 luglio. Nel piccolo comune di Montanera, in provincia di Cuneo.

A bordo della Peugeot 208 c’erano Erica e la sua amica Nicole Allasia. Stavano rientrando nelle loro abitazioni, a Sant’Albano Stura. Ad un certo punto, sono andate a scontrarsi contro un’Audi che proveniva dal senso opposto.

L’impatto è stato molto violento. Infatti la ragazza che era sul sedile del passeggero è morta sul colpo. Tutti i tentativi dei sanitari intervenuti, si sono rivelati vani.

La situazione di Erica invece è apparsa grave sin da subito. I soccorritori l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale. Però, dopo una lunga settimana di agonia, anche il suo cuore ha cessato di battere nella giornata di domenica 11 luglio.

Le forze dell’ordine ora stanno indagando su questo drammatico incidente. Stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, ma soprattutto le eventuali responsabilità.

La famiglia di Erica ha dato il consenso all’espianto di organi, affinché la morte della loro figlia non sia vana ed aiuti altri a sopravvivere. Il sindaco di Sant’Albano Stura, sull’accaduto ha detto:

Una tragedia infinita, che è difficile da capire, è impossibile da accettare per ogni persona. Le giovani vite di Erica e Nicole sono volate in cielo troppo presto, rimarranno per sempre nei pensieri e nei ricordi di tutti noi.