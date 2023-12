Un gravissimo sinistro è quello che si è verificato nella notte nel piccolo comune di Nembro. Ad avere la peggio purtroppo una 18enne, che è deceduta praticamente sul colpo. I quattro amici che erano in macchina con lei, sono tutti ricoverati in ospedale.

Sul posto oltre le forze dell’ordine, sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per liberare i giovani che erano rimasti incastrati tra le lamiere dell’auto.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella notte intorno alle 2.30 tra sabato 16 e domenica 17 dicembre. Precisamente lungo la strada che si trova nel comune di Nembro, in provincia di Bergamo.

I cinque amici erano a bordo tutti della stessa macchina. Erano usciti insieme e probabilmente a quell’ora stavano rientrando alle loro abitazione.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, forse per una distrazione o un colpo di sonno, il ragazzo alla guida ha perso il controllo dell’auto. Per questo è uscito fuori strada.

Ha finito la sua corsa contro un muretto che costeggia la carreggiata. I passanti si sono presto resi conto che l’incidente era molto grave. Per questo hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari e degli agenti.

Incidente a Nembro: il decesso della 18enne

I medici con l’auto medica e con l’aiuto anche dei Vigili del Fuoco, sono presto intervenuti. Tuttavia, per la ragazza di soli 18 anni, appena estratta dalla lamiere, non hanno potuto fare nulla, se non constatare il decesso.

Troppo gravi per lei i traumi riportati dopo il sinistro. Di lei al momento non si conoscono ancora le generalità. Inoltre, anche le informazioni sul sinistro sono ancora frammentarie.

I suoi 4 amici, che hanno tra i 17 ed i 19 anni, sono tutti ricoverati in ospedale. Hanno riportato contusioni lievi e nessuno di loro dovrebbe essere in pericolo di vita. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo grave episodio.