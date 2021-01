Un grave incidente stradale è avvenuto a Olcenengo, in provincia di Vercelli. Le auto coinvolte nell’impatto sono quattro e purtroppo tra i feriti, c’è anche una bimba di un anno, che ha riportato diversi traumi. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

È stato anche chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per liberare le persone rimaste incastrate nel veicolo.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, l’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 8 gennaio. Precisamente nel piccolo comune di Olcenengo. Per fortuna tutte le persone coinvolte, non risultano essere in pericolo di vita.

L’impatto è avvenuto inizialmente tra un suv Hiunday ed una Fiat Panda. Subito dopo i due veicoli sono andati a scontarsi con altre due macchine, che erano parcheggiate proprio vicino all’incrocio.

Vista la dinamica dell’accaduto, sul posto sono arrivati gli agenti di polizia locale. Quest’ultimi hanno fatto tutti i rilievi del caso ed ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica. Vogliono capire le eventuali responsabilità da parte degli automobilisti.

Ad avere la peggio sono state le persone che erano a bordo della Fiat Panda, tra questi c’era anche la bimba di un anno. Sono rimasti incastrati tra le lamiere ed infatti i Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per liberarli.

Incidente a Olcenengo: le condizioni dei feriti

CREDIT: PAOLO CREPALDI

Tra le persone coinvolte, c’era anche una bimba di un anno. A causa del grave impatto ha riportato alcuni traumi, ma fortunatamente non risulta essere in pericolo di vita.

Sul luogo dove è avvenuto l’incidente sono arrivati anche i sanitari del 118. I medici dopo aver stabilizzato tutti i feriti, li hanno trasportarti all’ospedale Sant’Andrea, per tutti i controlli del caso.

Nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita, nonostante l’incidente. Le forze dell’ordine ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica. Vogliono anche capire le eventuali responsabilità dei due automobilisti.