Si chiamava Edy Berisa il giovane di soli 23 anni che, nel pomeriggio dello scorso giovedì 13 ottobre ha perso la vita in un brutto scontro frontale tra la sua auto e un camion che proveniva in senso opposto sulla statale 45bis a Nuvolera, vicino a Brescia. Insieme al ragazzo in auto c’era anche la piccola Rachela, la sua figlia di un anno, che miracolosamente è uscita illesa dallo scontro.

Un evento spiacevolissimo si è verificato intorno alle 16:00 dello scorso giovedì 13 ottobre sulla strada statale 45 bis a Nuvolera, in provincia di Brescia.

Edy, un ragazzo di origini albanesi di soli 23 anni, che da anni risiedeva in Italia e che era fidanzato con una ragazza italiana, ha perso la vita in un bruttissimo scontro tra l’auto su cui viaggiava e un mezzo pesante.

Il 23enne risiedeva a Gavardo, un altro piccolo comune nella provincia di Brescia. Si manteneva con piccoli lavori e da circa due anni era legato a Martina, una ragazza sua coetanea con la quale nel 2020 era andato a convivere e dalla quale l’anno scorso aveva anche avuto una bimba, la piccola Rachele.

Quest’ultima era a bordo della vettura insieme a suo padre, legata al seggiolino sui sedili posteriori.

La dinamica dell’incidente di Edy Berisa

Sul luogo del sinistro sono subito arrivati i soccorritori. Per Edy Berisa, purtroppo, non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso avvenuto praticamente sul colpo.

La piccola di un anno, invece, è uscita dall’incidente miracolosamente illesa, eccetto qualche lieve contusione. Per precauzione è stata trasportata con un elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia, dove è restata per qualche giorno in osservazione. Lievemente contuso anche il conducente del camion coinvolto.

Riguardo alla dinamica del sinistro, si suppone che il 23enne abbia invaso la corsia opposta nel tentativo di un sorpasso di una macchina che lo precedeva.

Proprio in quel momento stava sopraggiungendo il mezzo pesante e l’impatto tra i due mezzi è stato inevitabile. La Renault Clio rossa guidata da Berisa è uscita fuori strada.

Le autorità hanno effettuato tutti i rilievi e, come da norma, hanno avviato un’indagine per omicidio stradale. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.