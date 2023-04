Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nelle scorse ore nella città di Palermo. Due bambini di 8 mesi e 2 anni sono rimasti coinvolti, anche se non risultano essere in gravi condizioni. I parenti e gli amici, hanno distrutto l’ambulanza e picchiato l’automobilista.

Un episodio che ha davvero dell’incredibile, sul quale le forze dell’ordine stanno cercando di capire chi sono i responsabile. Quelle persone hanno anche creato gravi problemi anche all’ambulanza intervenuta per soccorrere.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di Pasquetta, lunedì 10 aprile. Precisamente in via Patti, nel quartiere Zen, che si trova nella città di Palermo.

Due auto per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, si sono scontrate tra loro. L’impatto in sé non sembrava essere molto grave, ma forse a causa del grande spavento è avvenuto l’impensabile.

A bordo di una delle due macchine, c’erano due bimbi, che al momento sono ricoverati all’ospedale Villa Sofia. Tuttavia, i parenti e gli amici dei genitori si sono scagliati contro l’altro automobilista.

Lo hanno picchiato e sul posto sono dovute intervenire diverse volanti della polizia, per riuscire a fermarli e per calmare la grande tensione che si era creata tra loro.

Le condizioni dei due bambini coinvolti nel sinistro e dell’altro automobilista

Quelle persone oltre a scagliarsi contro l’uomo che era alla guida dell’altro veicolo, si sono scagliate anche contro l’ambulanza che era intervenuta sul posto per soccorrerli.

Hanno creato dei danni davvero ingenti. I due piccoli al momento sono ricoverati all’ospedale Villa Sofia di Palermo, ma non risultano essere in condizioni gravi. Stanno bene e presto potranno tornare a casa.

L’uomo invece, picchiato da quelle persone, si trova ricoverato al nosocomio dell’Ingrassia. Le sue condizioni sono gravi, ma per ora sembra non essere in pericolo di vita. Nel frattempo le forze dell’ordine sono a lavoro per trovare i responsabili di questo gesto, che ha davvero dell’incredibile.