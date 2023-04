Un episodio davvero straziante è quello avvenuto nella mattina di venerdì 7 aprile, nella città di Palermo. Purtroppo una neonata di appena 15 giorni di vita, è stata trasportata senza vita dai suoi genitori in ospedale ed i medici non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Gli agenti sono dovuti intervenire, anche per calmare gli animi dei familiari, che in attesa di ricevere notizie dai medici hanno avuto attimi di grande tensione.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella mattina di venerdì 7 aprile. Precisamente all’ospedale Di Cristina, che si trova nella città di Palermo.

Per la famiglia doveva essere un momento di grande gioia e felicità. Inoltre, con l’arrivo delle festività, speravano solo di poter passare del tempo insieme, all’insegna della spensieratezza.

Tuttavia, quella mattina la coppia si è resa conto che la loro bambina aveva qualcosa di strano. Stava male. Così dopo esser saliti in macchina, hanno deciso di trasportarla d’urgenza al Pronto Soccorso.

Però è proprio durante quel tragitto che la piccola ha esalato l’ultimo respiro. I medici infatti, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. L’ipotesi degli inquirenti è proprio quella che si tratta di un caso di SIDS.

Neonata di 15 giorni perde la vita: tensione tra i familiari

Per questo motivo, in via precauzionale il personale ospedaliero ha chiesto l’intervento di diverse volanti di Polizia. Successivamente anche la Procura per i Minori ha avuto informazioni sul caso.

Ora saranno solo le ulteriori indagini da parte degli inquirenti a far luce su questa straziante perdita. I familiari al momento stanno vivendo momenti di grande sconforto e dolore. Per gli agenti l’ipotesi più plausibile è quella che si è trattato di un caso di Sids.