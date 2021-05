La città di Palermo e l’Italia intera, lunedì scorso, sono stati sconvolti da un tragico incidente accaduto nelle strade del capoluogo siculo. L’auto su cui viaggiavano Chiara Ziami e una sua amica è uscita fuori strada, travolgendo un furgone ed uno scooter. Per le due giovani non c’è stato nulla da fare. Nella giornata di ieri si sono svolti i funerali di Chiara. Le tantissime persone presenti in chiesa hanno potuto dire addio per l’ultima volta alla giovane di soli 23 anni.

Una settimana molto amara quella che si sta per concludere. La giornata di lunedì 3 maggio è stata particolarmente dura, perché tre giovani donne, piene di sogni e speranze, sono morte a seguito di tragici incidenti.

Prima Luana D’Orazio. La giovane mamma di soli 22 anni è stata risucchiata all’interno di un macchinario tessile nell’azienda in cui lavorava.

Poi, sempre nell’arco della mattinata, un tragico incidente è accaduto anche nelle strade di Palermo.

Chiara, che era alla guida della sua Fiat Panda, ha perso il controllo del veicolo. Auto che ha invaso la corsia di marcia opposta travolgendo un furgoncino ed uno scooter.

La giovane di 23 anni è morta sul colpo. Troppo forte l’impatto con il furgone. La sua amica, che sedeva affianco a lei, è stata sbalzata fuori dall’abitacolo prima dell’impatto con l’altro mezzo. Prima i passanti e poi i soccorritori del 118 hanno provato a rianimarla. Ma anche per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. È deceduta il giorno successivo in ospedale.

Chiara Ziami era andata a scegliere l’abito da sposa

Ieri si è svolto il funerale di Chiara Ziami. Un fiume di persone ha invaso la zona della chiesa. Chiesa che ha potuto però ospitare all’interno soltanto 180 persone. Tutti gli altri hanno seguito l’omelia dall’esterno.

Le tantissime amiche della 23enne hanno ricordato di come lei amasse la vita e di come esortasse sempre tutti a trovare un motivo per sorridere.

Quella vita, Chiara voleva viverla insieme al suo fidanzato Denny, oggi disperato per la morte della sua amata.

I due dovevano sposarsi a breve. Quel maledetto lunedì, Chiara aveva chiesto alla sua amica Alessia di accompagnarla a scegliere l’abito da sposa. Un maledetto destino ha deciso che quel matrimonio non ci sarà mai.