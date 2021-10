Per lei i soccorritori non hanno potuto far nulla

Tragico e fatale incidente a Pontinia, comune in provincia di Latina, nel Lazio. A causa di uno schianto a bordo della sua auto, sulla quale viaggiava insieme al fidanzato, uscito dal sinistro con alcune ferite, una ragazza di 20 anni muore sul colpo. La comunità si stringe alla famiglia di Monica Donnarumma, tragicamente scomparsa a causa delle ferite riportate nell’incidente stradale in cui è stata coinvolta.

Monica Donnarumma è morta a 20 anni in seguito all’incidente stradale avvenuto domenica 10 ottobre lungo la strada Migliara 53, a Pontinia, in provincia di Latina, nel Lazio. Erano circa le 16 quando la ragazza, residente a Latina, era a bordo di una Volkswagen Lupo con il compagno.

All’improvviso, per cause che non sono ancora note e che le forze dell’ordine stanno cercando di accertare in queste ore, l’automobile ha sbandato. Il mezzo ha finito la sua corsa fuori dalla carreggiata, arrivando in una cunetta che costeggia la carreggiata. Monica è morta a causa delle ferite riportate durante l’impatto.

A causa dell’impatto violento, purtroppo, Monica è morta sul colpo. Troppo gravi i traumi e le ferite riportate nell’incidente. I sanitari intervenuti sul posto dopo la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

I sanitari hanno poi soccorso il fidanzato di Monica, portandolo in ospedale con l’ambulanza presso il pronto soccorso del Santa Maria Goretti di Latina. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Incidente a Pontinia, tutta la comunità si stringe alla famiglia di Monica Donnarumma

La comunità si è stretta alla famiglia della giovane, con tanti messaggi di cordoglio lasciati anche sui social network per ricordare Monica.

Latina è in lutto per la morte della giovane, la cui salma, dopo tutti gli esami del caso disposti dalle forze dell’ordine, è stata restituita dalla famiglia, che potrà ora dirle addio per sempre durante i funerali che si terranno per salutarla.