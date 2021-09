Una comunità in lutto per la perdita di un giovane di soli 17 anni, morto in un incidente in sella alla sua moto, si stringe alla famiglia di Mattia Panarella, anche nei funerali che sono stati programmati per venerdì 1 ottobre. L’ultimo saluto al giovanissimo centauro deceduto a seguito delle ferite riportate in uno scontro in strada avranno luogo presso la chiesa di Valliera.

Alle ore 15 di venerdì 1 ottobre si terranno le esequie di Mattia Panarella, il ragazzo di soli 17 anni morto nella serata di sabato 25 settembre a causa di un terribile incidente stradale. Il giovane era in sella alla sua moto mentre percorreva la strada tra Adria e Valliera, comuni in provincia di Rovigo, in Veneto.

Secondo quanto si apprende, dalla Casa Funeraria Zanella un corteo di motociclette partirà alla volta della chiesa di Valliera, per salutare per l’ultima volta Mattia. Oltre ai famigliari, saranno presenti anche tanti amici e conoscenti che si stringono alla famiglia per essere presenti e di supporto in un giorno di lutto per tutti.

Mattia Panarella stava percorrendo la strada statale 443. Si trovava a circa 500 metri dall’abitato di Valliera, quando all’improvviso la sua moto è stata travolta in pieno da un’auto. Si trovava a pochissimi metri dalla sua abitazione, dove stava rientrando.

L’incidente ha avuto luogo intorno alle 21.45 di sabato 25 settembre 2021: secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della sua due ruote, invadendo la corsia opposta di marcia. In quel momento sopraggiungeva un’auto che non ha potuto far nulla per evitarlo.

Mattia Panarella, i funerali per dire addio al giovane centauro di 17 anni

Tante persone arriveranno venerdì a Valliera per il giovane che ha perso la vita nell’incidente in moto. Il rito, per rispettare le norme anti Covid, sarà celebrato all’esterno, nel prato vicino al Santuario Madonna dell’autista.

Chi vuole può andare a fargli visita presso la camera ardente allestita presso la casa funeraria Zanella, in via Mons. Pozzato, aperta al pubblico fin poco prima il momento dell’ultimo addio.

