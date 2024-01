Un altro drammatico incidente che ha causato diverse vittime e feriti si è verificato nel pomeriggio di oggi vicino a Pordenone. Un suv, un camion ed un’ambulanza si sono scontrati violentemente e tre persone hanno perso la vita. Si tratta dell’autista del tir, una volontaria della Croce Rossa e la paziente che il mezzo di soccorso stava trasportando.

Il 2023 si era concluso con un terribile incidente stradale, avvenuto nelle Marche, più precisamente nella galleria Ca’ Gulino tra Urbino e Fermignano, in cui un’ambulanza e un bus pieno di ragazzini si erano scontrati frontalmente.

Il bilancio in quel caso è stato tragico. Quattro persone hanno perso la vita, tutte quelle che viaggiavano sul mezzo di soccorso: il medico Sokol Hoxha di 42 anni, l’infermiera 49enne Cinzia Mariotti, l’autista soccorritore Stefano Sabbatini di 59 anni e il paziente trasportato a bordo dell’ambulanza, Alberto Serfilippi di 85 anni.

Oggi un altro schianto simile, sia per dinamica che per numero di vittime.

Il sinistro sta volta è avvenuto vicino a Pordenone, più precisamente a Zoppola, sulla Cimpello Sequals.

Un Camion e un’ambulanza si sono scontrati frontalmente, finendo entrambi completamente distrutti. Insieme a loro coinvolto anche un Suv.

Incidente Pordenone: 3 vittime

Il terribile incidente sarebbe avvenuto in un tratto di rettilineo con striscia continua, per via probabilmente di un sorpasso azzardato. Da accertare a chi appartenga la responsabilità.

Sul posto sono immediatamente intervenute diverse ambulanze, le auto mediche, due elisoccorsi e i Vigili del Fuoco, oltre alle forze dell’ordine.

In tutto sono rimaste coinvolte cinque persone e purtroppo, per tre di loro non c’è stato nulla da fare.

Due di loro viaggiavano sull’ambulanza. Si tratta di una volontaria che era alla guida del mezzo di soccorso e della paziente trasportata.

La terza vittima invece è l’autista del camion, che dopo l’impatto si è ribaltato sul lato della strada, in una piccola scarpata.

Si tratta del 52enne Pierantonio Petrocca, per il quale oggi era il primo giorno di lavoro con la ditta di trasporti Trans Ghiaia.

Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana, ha espresso sui social vicinanza alle famiglie delle vittime: