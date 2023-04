Fidanzati litigano in auto e finiscono nel fiume: il ragazzo non ce l'ha fatta, la ragazza ed un poliziotti ricoverati in ospedale

Un gravissimo sinistro è quello avvenuto all’alba di sabato 1 aprile, nella provincia di Pordenone. Due fidanzati che stavano litigando in macchina, sono finiti nel fiume e purtroppo il ragazzo di soli 29 anni ha perso la vita, dopo esser annegato in acqua.

La ragazza ed un poliziotto intervenuto per aiutarli, ora sono entrambi ricoverati in ospedale, in attesa che le loro condizioni migliorino. Gli agenti nel frattempo sono a lavoro per ricostruire la dinamica.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 5 del mattino, di sabato 1 aprile. Precisamente lungo via Cartiera, nella zona di Rorai Piccolo, nel comune di Porcia, a Pordenone.

I due fidanzati di origine dominicana, lui di 29 anni e lei di 24, probabilmente dopo aver passato una serata con gli amici, erano diretti alle loro abitazioni.

Tuttavia, durante il tragitto tra i due è iniziata una discussione. In poco tempo però è avvenuto l’impensabile. Il ragazzo alla guida del veicolo, ne ha perso il controllo.

Da ciò che riporta l’Ansa, dopo aver sbattuto con la ruota al marciapiede, sono finiti con la macchina nel fiume. La giovane è riuscita a liberarsi ed a chiedere aiuto, mentre il ragazzo è rimasto incastrato nell’abitacolo.

Fidanzati litigano e precipitano nel fiume: il decesso del 29enne

Un poliziotto che si è trovato a passare su quella strada, si è subito precipitato in acqua per salvare il 29enne. Sul posto sono intervenuti d’urgenza le forze dell’ordine ed anche i sanitari.

I medici per cercare di salvarlo, lo stavano trasportando in ospedale in codice rosso. Tuttavia, è proprio durante il tragitto che il ragazzo ha esalato il suo ultimo respiro. Troppo gravi le sue condizioni per riuscire a sopravvivere.

La 24enne ed anche il poliziotto sono entrambi ricoverati in nosocomio per ipotermia. A raccontare come si sono svolti i fatti, è stata proprio la giovane, che non si sarebbe mai aspettata di vivere una perdita del genere per un litigio.