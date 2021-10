Tragedia a Quartu Sant'Elena, il noto rapper Nicola Micheli è morto a 20 in un incidente stradale

È stata confermata solo nelle ultime ore la morte celebrale di Nicola Micheli, il giovane rapper di 20 anni morto a causa di un grave incidente stradale. Ha lottato per ore in ospedale, ma alla fine i traumi riportati dopo il drammatico impatto per lui sono risultati essere fatali.

CREDIT: FACEBOOK

Una notizia triste che ha spezzato i cuori di tantissime persone. A dare conferma del tragico decesso, è stato proprio il papà con un messaggio sui social.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nella serata di giovedì 28 ottobre. Precisamente in via Leonardo Da Vinci, a Quartu Sant’Elena, in Sardegna.

Il ragazzo di soli 20 anni era a bordo della sua Lancia Y, era uscito da poco dalla sua abitazione. Tuttavia, ad un certo punto per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, è avvenuto l’impensabile.

CREDIT: FACEBOOK

Nicola ha perso il controllo del suo veicolo ed è andato a finire nel giardino di una villetta. L’incidente è stato molto violento. Infatti sul posto sono arrivati d’urgenza i sanitari, che lo hanno trasportato in fretta al Policlinico di Monserrato.

Le sue condizioni sono apparse talmente gravi, al punto tale da disporre il suo ricovero nel reparto di terapia intensiva. Ha lottato per ore, ma alla fine i medici non hanno potuto far altro che constatare il suo tragico decesso.

Le parole del papà di Nicola Micheli

A dare conferma dell’improvvisa perdita, è stato proprio il suo papà. L’uomo sul suo profilo Facebook su una foto di suo figlio, ha scritto: “Nicola non c’è più!”

Il rapper era molto conosciuto non solo a Quartu, ma in tutta Italia, proprio grazie alla sua passione della musica. In questi lunghi anni ha pubblicato molte sue canzoni su Youtube, ma anche sul suo profilo Instagram.

In tanti hanno pubblicato messaggi di cordoglio sul web, per mostrare affetto e vicinanza ai suoi cari. Gli inquirenti al momento stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Vogliono capire come il ragazzo abbia perso il controllo della sua auto.