Nel tragico incidente a Rivoli, in provincia di Torino, in Piemonte, che ha coinvolto cinque automobili in una rotonda della città, anche la figlia di 16 anni a bordo con la mamma di 43 anni, deceduta dopo lo schianto, è morta, per le ferite riportate durante l’incidente. Altre persone coinvolte sono rimaste ferite durante il terribile evento.

Fonte foto da Pixabay

Il fatale incidente ha avuto luogo martedì 31 agosto nel torinese, in una rotonda di Rivoli. Le vittime a oggi sono due. Prima è morta una donna di 43 anni, Maria Assunta Centonze, titolare del salone di acconciature di Rivalta “Il mondo dei capelli”.

Con lei in auto, anche Giorgia Racca, la figlia di 16 anni. Stavano andando a scuola per sostenere l’esame di riparazione di latino. La ragazzina è stata subito ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cto di Torino. Ma purtroppo anche lei non ce l’ha fatta.

Maria Assunta Centonze era morta all’ospedale di Rivoli a causa delle ferite gravi riportate durante lo scontro nella rotonda tra via Rivalta e corso Levi a Rivoli, con un’Audi e altre tre auto. L’incidente ha avuto luogo intorno alle ore 7.30 del mattino.

Mamma e figlia erano a bordo di una Fiat Panda ed erano dirette al Liceo Darwin di Rivoli. Giorgia doveva sostenere un corso di recupero di latino, prima di iniziare il nuovo anno scolastico insieme ai suoi compagni. Ma lei non ci sarà, perché è morta in ospedale a Torino.

Fonte foto da Pixabay

Incidente a Rivoli, lutto per una città intera

La comunità si stringe intorno alla famiglia della donna e della ragazzina per la grave perdita. I famigliari hanno dato il consenso per l’espianto degli organi.

Fonte foto da Pixabay

L’uomo che ha causato il terribile incidente a Rivoli, un 57enne che vive a Rivalta, è stato già denunciato per omicidio stradale. Dopo l’esito negativo dell’alcol test, si attendono i risultati degli esami tossicologici.