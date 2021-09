Gravissimo incidente stradale a Rivoli, Comune in provincia di Torino, in Piemonte. Purtroppo in seguito allo schianto avvenuto intorno alle 7.40 del mattino di martedì 31 agosto 2021 nella rotonda tra via Rivalta e corso Levi, in prossimità dell’ospedale della città nel torinese, la mamma di 43 anni è morta e la figlia di 16 è rimasta gravemente ferita. Stavano andando al suo esame di riparazione di latino.

Fonte foto da Pixabay

Maria Assunta Centonze aveva 43 anni e lavorava come parrucchiera a Rivalta. Purtroppo non ce l’ha fatta: troppo gravi le ferite riportate durante l’incidente stradale avvenuto a Rivoli e che ha coinvolto in tutto cinque automobili che transitavano di lì.

Nello scontro in cui ha perso la vita la donna, è rimasta anche gravemente ferita la figlia di soli 16 anni, che stava tornando a scuola per poter sostenere l’esame di riparazione di latino, dopo aver duramente studiato per tutta l’estate.

Sul posto la polizia locale di Rivoli ha cercato di ricostruire la dinamica dell’incidente. Sembra che un’Audi A4 guidata da un uomo di 57 anni di Rivalta, per motivi ancora da chiarire, ha colpito in pieno la Fiat Panda su cui viaggiavano donna e figlia, auto ferma in coda alla rotonda.

Sia la Panda sia l’Audi hanno a loro volta impattato contro una Volkswagen Golf, una Renault Kaleos e una Ford Fiesta. L’Audi è poi finita contro il lunotto posteriore di una Fiat Bravo che si trovava ben oltre la rotonda dove ha avuto luogo il sinistro.

Fonte foto da Pixabay

Incidente stradale a Rivoli: uomo denunciato per omicidio stradale

L’uomo di 57 anni è stato già denunciato per omicidio stradale. Gli agenti gli hanno ritirato auto e patente. Anche le altre auto incidentate sono state sottoposte a sequestro.

Fonte foto da Pixabay

L’uomo che ha causato lo schianto in cui ha perso la vita la donna di 43 anni è risultato negativo all’alcoltest.