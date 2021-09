Terribile incidente a Solbiate Olona, città in provincia di Varese, in Lombardia, nel pomeriggio di martedì 14 settembre 2021. Intorno alle ore 16 un’auto ha travolto in pieno un povero ragazzo di soli 14 anni, che stava camminando a piedi lungo via Giuseppe Mazzini. Purtroppo a causa delle lesioni riportate, i medici hanno sottolineato che le sue condizioni sarebbero gravi.

Fonte foto da Pixabay

Il ragazzo è stato travolto in pieno da un’automobile che sopraggiungeva lungo la strada. Ha riportato, in seguito all’impatto, diverse lesioni che secondo il personale sanitario sono da ritenersi abbastanza gravi, come reso noto da una comunicazione ufficiale.

Il ragazzo adolescente di soli 14 anni, infatti, ha riportato un trauma cranico, ma anche diversi traumi al volto, al collo e al torace, come reso noto dall’Areu, l’azienda regionale emergenza urgenza che con i suoi operatori ha prestato al giovane i primi soccorsi.

Sul posto i soccorritori sono arrivati prontamente per le prime cure al ragazzo di 14 anni travolto dall’auto lungo via Giuseppe Mazzini. Sono intervenuti un elicottero del soccorso del 118, un’automedica e anche un’ambulanza con medici a bordo.

I sanitari hanno trasportato il ragazzo in gravi condizioni, quindi in codice rosso, presso l’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove il 14enne risulta ancora oggi ricoverato, nella speranza si possa rimettere presto.

Fonte foto da Pixabay

Incidente a Solbiate Olona, come è potuto accadere in quel tratto di strada?

Ancora non si conoscono le esatte dinamiche dell’accaduto: non si sa per quale motivo l’auto abbia centrato in pieno il povero ragazzo che stava camminando a piedi lungo via Giuseppe Mazzini a Solbiate Olona.

Fonte foto da Pixabay

Anche i Carabinieri, insieme ai sanitari sull’automedica, sull’ambulanza e con l’elisoccorso, hanno immediatamente raggiunto il luogo del sinistro. Qui hanno fatto i rilievi del caso e ascoltato i protagonisti dell’incidente, cercando eventualmente dei testimoni. Ora indagano per accertare le cause dell’incidente stradale.