Grave incidente a Striano, Salvatore Catapano è morto a 19 anni: la fidanzata è in condizioni disperate

Un ennesimo sinistro stradale è quello avvenuto nella notte tra sabato 5 e domenica 6 novembre. Purtroppo il ragazzo alla guida della Fiat Panda, chiamato Salvatore Catapano ha perso la vita in ambulanza, durante il trasporto in ospedale. La fidanzata, invece, è in condizioni disperate.

La vicenda ha spezzato il cuore di migliaia di persone. Infatti sono davvero tanti quelli che sui social hanno voluto ricordare il giovane, proprio per la sua breve vita.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 2 di notte tra sabato 5 e domenica 6 novembre. Precisamente lungo via Poggiomarino, nella zona di Striano, a Torre Annunziata.

I due ragazzi erano a bordo della Fiat Panda, alla guida del veicolo c’era proprio Salvatore. Avevano passato una serata con alcuni amici e molto probabilmente erano diretti alle loro abitazione.

Tuttavia, è proprio all’improvviso che l’automobilista ha perso il controllo dell’auto ed è uscito fuori strada. Purtroppo sono finiti contro il portone di una azienda agricola.

Alcuni passanti hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari e quest’ultimi, con la speranza di poterli salvare, sono arrivati sul posto in pochi minuti. Dopo le prime cure del caso, li hanno messi in ambulanza, ma Salvatore ha perso la vita proprio durante il trasporto in ospedale.

Le indagini per il sinistro in cui Salvatore Catapano è deceduto

I tentativi dei medici per il giovane, sono risultati essere del tutto inutili. La fidanzata, sua coetanea, al momento si trova ricoverata al nosocomio di Sarno.

Purtroppo è in terapia intensiva e sta lottando per la sua vita. I carabinieri del posto al momento stanno cercando di capire la dinamica dello scontro, che sembra essere ancora poco chiara.

Non è escluso che il ragazzo abbia perso il contro del veicolo per la scarsa visibilità causata dalla pioggia e dall’asfalto bagnato. Molto probabilmente, saranno visionati anche alcuni filmati di sorveglianza presenti nella zona.