Un uomo di 56 anni di nome Francesco Lavigna ha perso la vita in un grave scontro a Montalenghe, in provincia di Torino.

Il 56enne era a bordo della sua Yamaha sulla provinciale 82, quando si è scontrato contro un’altra vettura, una Renault Scenic che proseguiva nel senso opposto.

La dinamica del sinistro stradale è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma secondo le prime notizie riportate sembrerebbe che la vettura stesse per svoltare su una stradina secondaria.

A bordo c’erano una ragazza incinta di circa 23 anni e il suo fidanzato di 25. Fortunatamente entrambi hanno riportato leggere conseguenze. Sono stati trasportati in ospedale e dopo i controlli di routine, sono stati dimessi e sono potuti tornare a casa. Ad avere la peggio è stato soltanto Francesco Lavigna. Nonostante l’intervento degli operatori sanitari, per il 56enne non c’è stato nulla da fare.

I carabinieri hanno dato via alle indagini e stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro stradale. Lo scopo è quello di capire come la moto si sia schiantata contro la Renault. Quest’ultima si è capovolta, mentre il mezzo a due ruote è stato completamente distrutto.

Non c’è stato nulla da fare per Francesco Lavigna

I paramedici del 118 sono stati costretti a dichiarare il decesso di Francesco Lavigna. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità, i familiari e tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano.

Quanto accaduto si è rapidamente diffuso sul web, gettando nello sconforto tantissime persone. Persone che si sono strette al dolore della famiglia, mostrando loro affetto e vicinanza per l’improvvisa e straziante perdita.

