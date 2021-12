Terribile incidente nel comune di Torrevecchia Pia, che si trova in Lombardia, in provincia di Pavia. Improvvisamente un’automobile è finita contro un palo della luce, schiantandosi fortunatamente a velocità non troppo elevata. Nell’impatto è rimasta coinvolta anche una bambina di 7 anni, ferita per l’incidente. Quali sono le sue condizioni di salute?

Poco dopo le ore 16 di martedì 28 dicembre 2021, sull’ex Statale 412 della Val Tidone, nel territorio comunale di Torrevecchia Pia, in provincia di Pavia, in Lombardia, una Volkswagen Passat è finita contro il palo della luce.

La Polstrada di Pavia è subito accorsa per fare i primi rilievi del caso e ricostruire le dinamiche dell’incidente. Si pensava a un incidente con un’auto sola, invece un secondo mezzo è stato coinvolto marginalmente.

La persona coinvolta più grave è una bambina di 7 anni che viaggiava a bordo dell’auto finita contro il palo. L’uomo di 35 anni alla guida del mezzo è stato portato in ospedale per accertamenti, insieme a un altro bimbi di 9 mesi.

Senza traumi evidenti, invece, la donna di 33 anni che guidava il secondo mezzo coinvolto nell’incidente. Anche lei è in ospedale per accertamenti. Ma le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazioni, come quelle delle altre persone coinvolte, a eccezione della bimba di 7 anni.

Incidente a Torrevecchia Pia: come sta la bambina di 7 anni?

La bambina viaggiava in auto con un uomo e un altro bimbo di 9 mesi che stanno bene. La piccola ha riportato invece diversi traumi, in particolare uno cranico e uno toracico.

Inoltre la bambina ha riportato traumi a un arto inferiore. Si trova ricoverata al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è arrivata dopo l’incidente in codice rosso. I medici dicono che le condizioni sono serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita per le ferite riportate.