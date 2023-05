Turbigo, i nuovi dettagli emersi sull'incidente in cui Alen D'Amico e Claudia Taormina sono morti: aveva 18 e 24 anni

Sono in corso tutte le indagini del caso per il grave sinistro avvenuto nella prima mattina di domenica 21 maggio, in cui purtroppo hanno perso la vita Alen D’Amico e Claudia Taormina, di 18 e 24 anni. Gli agenti al momento stanno lavorando per capire cosa è successo.

Le forze dell’ordine intervenute sul posto, hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverse ore, anche per fare i rilievi del caso e per poter permettere ai soccorritori di poter lavorare.

I fatti sono avvenuti intorno alle 7.20 di domenica 21 maggio. Precisamente lungo via Milano, una strada che da Castano Primo, porta a Turbigo, comuni che si trovano nella provincia di Milano.

Da ciò che è emerso fino ad ora Alen D’Amico di 18 anni, era alla guida della sua Renault Clio. Non è ancora chiaro se era diretto alla sua abitazione o se era appena uscito.

Claudia Taormina di 24 anni e residente a Milano, era all’interno di una Peugeot, ma era seduta sul sedile passeggero. Alla guida della macchina c’era un altro ragazzo della sua stessa età, ma residente in Svizzera.

Entrambi i giovani sono rimasti incastrati nelle lamiere dei loro veicoli. Per questo motivo sono dovuti intervenire anche i Vigili del Fuoco, per riuscire a liberarli.

I decessi di Alen D’Amico e Claudia Taormina dopo il sinistro

Per il 18enne e la giovane 24enne però, i medici arrivati non hanno potuto fare nulla. Due ragazzi strappati via dalla vita davvero troppo presto. A causa della forza dell’impatto e delle lesioni riportate, sono deceduti entrambi sul colpo.

Il ragazzo alla guida della Peugeot ora si trova ricoverato in ospedale ed anche le sue condizioni risultano essere molto gravi. Il sindaco di Turbigo, Fabrizio Allevi nell’apprendere la notizia, in un post sui social ha scritto: