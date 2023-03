Un gravissimo sinistro è quello avvenuto all’alba di venerdì 24 marzo, nel comune di Battipaglia. Ad avere la peggio purtroppo una giovane mamma di 35 anni, chiamata Mariarosaria Conte che era uscita di casa per andare a lavoro, ma lì non è mai arrivata.

La notizia, vista la gravità dei fatti, ha sconvolto l’intera comunità ed ora sono davvero tante le persone che sui social stanno ricordando la donna e stanno mostrando vicinanza alla sua famiglia.

Dalle prime informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti all’alba di venerdì 24 marzo. Precisamente lungo la strada che da Olevano sul Tusciano, porta al comune di Battipaglia, in provincia di Salerno.

La ragazza viveva nella zona di Olevano. Era uscita per andare a lavoro, proprio come ogni mattina, ma purtroppo lei non è mai arrivata a destinazione.

Mariarosaria era a bordo della sua Toyota Yaris, quando ha provato a superare una Volkswagen Golf che era davanti a lei. Però è proprio durante quella manovra che è avvenuto l’impensabile.

Un’altra vettura, più precisamente una Kia, ha tamponato l’auto con a bordo la donna. L’impatto è stato davvero molto forte, al punto tale che la giovane madre è stata sbalzata fuori dalla macchina, dal finestrino anteriore.

Il decesso straziante di Mariarosaria Conte dopo il sinistro

La donna è finita sotto un albero, mentre la sua vettura ha finito la sua corsa contro un muretto che costeggia la carreggiata. I passanti nel capire la gravità del sinistro, hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

Questi ultimi sono arrivati sul posto in pochi minuti, ma le loro manovre di rianimazione su Mariarosaria sono risultate essere del tutto inutili. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

Al momento le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica ed anche le eventuali responsabilità. Nel frattempo sui social sono davvero tante le persone che hanno voluto ricordare la giovane mamma ed hanno voluto scrivere delle parole di affetto per i suoi cari.