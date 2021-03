Un gravissimo incidente stradale è avvenuto ad Afragola, un piccolo comune in provincia di Napoli. Purtroppo un giovane papà di 46 anni ha perso la vita, mentre la figlia di 9 anni è rimasta gravemente ferita. I sanitari intervenuti non sono riusciti a fare nulla per salvarlo.

Un evento tragico che ha scosso l’intera comunità. Al momento le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e capire cosa sia accaduto prima dell’impatto.

Stando alle informazioni che riportano alcuni media locali, il dramma si è consumato nella serata di sabato 20 marzo. Precisamente in via Saggese, ad Afragola, un piccolo comune in provincia di Napoli.

L’uomo era alla guida del suo veicolo e con lui c’era anche la sua bimba. Ad un certo punto, per cause ancora da chiarire dagli agenti, sembrerebbe che il signore abbia perso il controllo della sua auto e sia andato a schiantarsi contro il guardrail, posizionato sul bordo della strada.

I passanti appena si sono resi conto della gravità dell’incidente, hanno lanciato in fretta l’allarme al 118. Sul posto oltre ai sanitari, sono arrivate anche le forze dell’ordine.

I medici volevano fare il possibile per salvare la vita dell’uomo, ma al loro arrivo il suo cuore aveva ormai cessato di battere. Infatti non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Incidente ad Afragola: la dinamica

Da una prima ricostruzione dei poliziotti, sembrerebbe che il papà poco prima dell’incidente sia stato colpito da un malore. Probabilmente un infarto, che ovviamente non gli ha lasciato scampo. La dinamica è ora al vaglio degli inquirenti.

La bimba che era in macchina con lui, dopo l’impatto ha riportato dei traumi e delle lesioni molto gravi. Per questo i sanitari l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale. Tuttavia, al momento non si conoscono le sue condizioni di salute.

L’uomo era molto conosciuto in tutta la comunità ed infatti, quando si è diffusa la notizia della sua tragica scomparsa, in molti hanno pubblicato dei messaggi sui social, per poterlo ricordare.