Un bimba di soli 3 anni è rimasta coinvolta in un incidente a Collina Fleming, a Roma. Una ragazza alla guida di una microcar l’ha investita, proprio mentre era vicina a sua madre ed ora è in ospedale, per tutti i controlli del caso. Tuttavia, non risulta essere in condizioni molto gravi.

Un episodio terribile, che avrebbe potuto portare a conseguenze drammatiche. Per fortuna, grazie all’intervento dei sanitari, la bambina potrà tornare a casa molto presto.

In base alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella mattinata di lunedì 1 marzo, intorno alle 8. Precisamente in via Civitella D’Agliano, in zona Collina Fleming, a Roma.

La piccola stava camminando ed era vicino a sua madre. Alcuni quotidiani, hanno dichiarato che la donna stesse accompagnando la figlia all’asilo di quella zona e in quell’istante, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, una ragazza di soli 18 anni, alla guida della sua microcar Ligier, l’ha investita. La bimba è caduta a terra, ma fortunatamente le sue condizioni non sono apparse gravi.

La madre ha iniziato ad urlare, spaventata da ciò che era appena accaduto e i presenti hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari. I medici sono arrivati sul posto in pochi minuti ed hanno trasportato la bambina all’ospedale Agostino Gemelli di Roma.

Incidente a Collina Fleming, le condizioni della bimba di 3 anni

I dottori del pronto soccorso sin da subito l’hanno sottoposta a tutti i controlli e agli esami del caso. Vogliono capire se dopo l’incidente, la piccola abbia riportato dei traumi o delle contusioni.

Per fortuna non risulta essere in pericolo di vita e molto presto potrà anche tornare a casa.

Tuttavia, resta ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e stanno lavorando per capire come si siano svolti i fatti. La posizione della 18enne alla guida della microcar risulta essere al vaglio delle forze dell’ordine.