Sono ancora in corso tutte le indagini del caso per il drammatico incidente stradale, avvenuto nel piccolo comune di Agugliaro. Il papà dopo l’impatto, nel vedere la moglie e la figlia ormai senza vita, non è riuscito a trattenere le lacrime. Era sotto shock.

Un episodio davvero straziante che ha distrutto diverse famiglie. Tra le vittime c’è anche un ragazzo di appena 25 anni, che era in sella alla sua moto.

La famiglia Del Maso era a bordo della Nissan Qashqai. Per loro doveva essere una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza, che invece si è trasformata presto in una tragedia. Erano diretti al parco, per passare del tempo con gli altri bambini dell’asilo.

Ad un certo punto, molto probabilmente per una mancata precedenza, la macchina e la moto si sono scontrate. L’impatto è stato molto violento. Infatti 3 persone hanno perso la vita praticamente sul colpo.

Filippo Bracesco aveva 25 anni ed era il centauro. Ha perso la vita a causa dei traumi riportati. Linda Pironato e la piccola Noemi sono morte perché la moto si è scontrata proprio nel lato in cui erano sedute.

Francesco Del Maso e il suo bambino, di appena 4 anni, sono riusciti a salvarsi perché erano seduti dall’altra parte dell’auto. Per gli inquirenti, è stata solo questione di centimetri.

Incidente ad Agugliaro, lo strazio del papà

L’uomo che aveva dei tagli su molte parti del corpo e del viso, nel vedere la gravità dell’accaduto, non è riuscito a trattenersi. Tante persone intervenute prima dell’arrivo dei sanitari, hanno raccontato che piangeva disperatamente.

Inoltre, diceva anche: “Ho ammazzato la mia famiglia!” Era sotto shock, visto ciò che era appena accaduto.

Nel frattempo le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire la dinamica ed anche le eventuali responsabilità. Il pm di turno, molto probabilmente deciderà anche di disporre le autopsia sul corpo delle 3 vittime. Il papà e il suo bimbo sono ricoverati all’ospedale di Vicenza, per tutti i controlli del caso.