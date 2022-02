Un terribile incidente stradale è avvenuto nella serata di domenica 6 febbraio, ad Alcamo. Purtroppo un’intera famiglia è rimasta ferita, tra questi c’erano due bambini di 1 e 3 anni, ma non risultano essere in pericolo di vita. L’uomo che ha provocato l’impatto è risultato positivo all’alcol test.

Sul posto è stato necessario l’intervento di diverse ambulanze ed anche i vigili del fuoco. Questo perché uno dei feriti è rimasto incastrato nelle lamiere.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto intorno alle 20, di domenica 6 febbraio. Precisamente sulla strada statale 119, che collega Alcamo e Gibellina, in provincia di Trapani.

La famiglia viaggiava a bordo di una Fiat 500 e in auto c’erano anche due bambini, di 1 e 3 anni. Mentre l’uomo di 37 anni, in stato di ebbrezza, era a bordo di una Fiat Punto.

A provocare l’incidente è stato proprio il 37enne. In base ad una ricostruzione delle forze dell’ordine, questa persona all’altezza di una curva, ha invaso la corsia opposta. Di conseguenza l’impatto è stato inevitabile e violento.

Vista la situazione, alcuni passanti hanno allertato in fretta i sanitari. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e diverse ambulanze. In un primo momento però, la situazione sembrava essere più grave del previsto.

Incidente ad Alcamo, le condizioni dei feriti

I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per riuscire a liberare il 37enne, poiché è rimasto intrappolato tra le lamiere del suo veicolo.

Tutti i feriti hanno riportato delle lesioni abbastanza gravi, ma per fortuna nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita. Però sono ancora ricoverati nell’ospedale di San Vito e Santo Spirito.

Gli agenti intervenuti sul posto dove è avvenuto l’incidente, ora sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica. Tuttavia, dai risultati delle analisi eseguite nel nosocomio, hanno scoperto che l’uomo alla guida della Fiat Punto era positivo all’alcol test. Di conseguenza ora è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.